Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года после данных по рекордной инфляции в США. Об этом свидетельствуют данные торгов на Forex Capital Markets.
По состоянию на 15:53 по московскому времени евро к доллару снизился до 1,0026. При этом ранее этот показатель достигал 0,9999 доллара.
По итогам июня годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года – 9,1% против 8,6, зафиксированных в мае.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что покупка иностранной валюты больше не работает как способ сохранить сбережения. Желающим сохранить свои деньги необходимо искать иные варианты вложения средств. По его словам, сейчас рубль показывает наиболее стабильные позиции. По его словам, раньше покупать валюту было выгодно, поскольку рубль постоянно слабел.
Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет
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