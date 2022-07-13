Экономист заявил о ненадежности вложений в валюту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Покупка иностранной валюты как способ сохранить сбережения больше не работает, необходимо искать иные варианты вложения средств. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Рубль сейчас показывает наиболее стабильные позиции. <...> Значит, нет смысла считать какую-то другую иностранную валюту более надежным финансовым инструментом вложения, чем рубль", – объяснил он.
По его словам, раньше покупать валюту было выгодно, поскольку рубль постоянно слабел. В долгосрочной перспективе таким образом можно было даже приумножить свои средства. Теперь же лучше отказаться от покупки долларов, евро и любых других валют и отдать предпочтение иным, рублевым вариантам вложений.
Накануне курс доллара в ходе торгов упал до 57,95 рубля впервые с 5 июля текущего года. Аналогичная ситуация и с европейской валютой, курс которой опустился до 57,97 рубля. А за несколько часов до этого евро впервые за долгое время торговался дешевле доллара: разница составила 10 копеек.
Как следует из обзора Центробанка, в период с апреля по июнь 2022 года россияне купили на бирже валюту на 0,4 триллиона рублей, что является рекордным показателем за последние три года. При этом в это же время начался устойчивый приток валюты на внутренний рынок, обусловленный продажей банками валюты, полученной клиентами-экспортерами.
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