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Экономика

14:28

Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 5 июля

экономикафинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов упал ниже 58 рублей впервые с 5 июля текущего года. Аналогичная ситуация и с европейской валютой, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 14:22 доллар торговался на уровне 57,95 рубля: американская валюта потеряла 1,61%. А в 14:37 опустился евро – до 57,97 рубля, упав на 2,12% ниже отметки в 58 рублей. Уже в 14:40 курс обеих валют вернулся к уровню примерно 58 рублей.

Ранее во вторник курс евро по отношению к рублю в ходе торгов опустился ниже курса доллара. По состоянию на 10:27 американская валюта торговалась на уровне 58,98 рубля, тогда как европейская валюта стоила на 10 копеек дешевле – 58,88 рубля.

Комментируя ситуацию с излишним укреплением рубля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос высоко стоит в повестке дня, однако им должны заниматься правительство и Центробанк. По его словам, снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, поскольку это все закономерные цифровые показатели.

Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

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