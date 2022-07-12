Стоимость биткоина опустилась ниже 20 тысяч долларов

Фото: depositphotos/mozakim

Стоимость биткоина снизилась на 2,5%. Цифровая валюта торговалась ниже 20 000 долларов за монету. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные торгов.

По данным на 09:38 по московскому времени, биткоин дешевел до 19 900 долларов (на 2,6%) на бирже Binance. Отмечается, что стоимость биткоина снижается на фоне общей рыночной волатильности. В частности, азиатские фондовые рынки в среднем снижаются на 1–2%, а медь и нефть падают на 0,6 и 2% соответственно.

Старший рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам считает, что неблагоприятные условия для биткоина создают не только за счет общения рыночных условий.

"Даже если случайное ралли в условиях медвежьего рынка дало некоторую надежду, но еще и самому криптосообществу не совсем свойственен ажиотаж", – приводит слова Эрлама агентство Bloomberg.

При этом, согласно исследованию MLIV Pulse, рынки более склонны ожидать падения биткоина до 10 000 долларов, чем его повышения до 30 000 долларов.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля. По данным на 16:55 11 июля, доллар потерял 1,59%, спустившись до 59,95 рубля. В 17:06 евро упал до 59,98 рубля, потеряв 3,8%. К 17:10 американская валюта ускорила снижение до 2,22% и опустилась до 59,57 рубля. В то же время европейская валюта замедлила падение до 60,11 рубля.

