Эксперт объяснил, может ли рост доллара к евро обрушить экономику РФ

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Рост доллара к евро не нанесет удара по экономике РФ. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

13 июля курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года. По состоянию на 15:53 по московскому времени, евро к доллару снизился до 1,0026.

"Это не имеет никакого отношения к экономике России. Я даже не задумываюсь над этими движениями. Евро с долларом сами разберутся между собой, и от этого ни доллар, ни евро не обрушится – просто соотношение между собой будет корректироваться", – пояснил Остапкович.

При этом в целом, по мнению собеседника, такая тенденция может говорить о негативных процессах в экономике. На происходящее могло повлиять то, что федеральная резервная система Америки резко подняла ключевую ставку, а европейский центральный банк с таким решением пока не спешит.

"Если поднимается ключевая ставка, значит, поднимается доходность бумаг этого государства. То есть американские ценные бумаги повышаются в доходности. Тогда все инвесторы уходят, условно говоря, из Европы и переходят в американские бумаги. А Европейский центральный банк пока опаздывает с поднятием ставки", – объясняет экономист.



Григорий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Здесь есть негативные тенденции. Когда начинают смещаться такие крепкие валюты, как евро и доллар (меняют соотношение), значит, в экономике происходят какие-то негативные процессы. Значит, можно ждать рецессию или мировой финансово-экономический кризис в течение полутора лет.

"Мировой финансовый кризис всегда исходит из крупных стран. Все предыдущие кризисы исходили из Америки, Европы. Или азиатский кризис, который детерминировал Китай. Если в этих странах и объединениях начинаются какие-то турбулентности валют, то жди каких-то негативных экономических процессов", – подчеркивает специалист.

Экономист также предполагает, что такая ситуация с курсами не продлится долго. "Скорее всего, пройдет полмесяца-месяц, и евро диаметрально поменяется", – подытожил он.

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