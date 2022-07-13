Эксперт объяснил, может ли рост доллара к евро обрушить экономику РФ

Фото: depositphotos/yulan
Рост доллара к евро не нанесет удара по экономике РФ. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
13 июля курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года. По состоянию на 15:53 по московскому времени, евро к доллару снизился до 1,0026.
"Это не имеет никакого отношения к экономике России. Я даже не задумываюсь над этими движениями. Евро с долларом сами разберутся между собой, и от этого ни доллар, ни евро не обрушится – просто соотношение между собой будет корректироваться", – пояснил Остапкович.
При этом в целом, по мнению собеседника, такая тенденция может говорить о негативных процессах в экономике. На происходящее могло повлиять то, что федеральная резервная система Америки резко подняла ключевую ставку, а европейский центральный банк с таким решением пока не спешит.
"Если поднимается ключевая ставка, значит, поднимается доходность бумаг этого государства. То есть американские ценные бумаги повышаются в доходности. Тогда все инвесторы уходят, условно говоря, из Европы и переходят в американские бумаги. А Европейский центральный банк пока опаздывает с поднятием ставки", – объясняет экономист.
"Мировой финансовый кризис всегда исходит из крупных стран. Все предыдущие кризисы исходили из Америки, Европы. Или азиатский кризис, который детерминировал Китай. Если в этих странах и объединениях начинаются какие-то турбулентности валют, то жди каких-то негативных экономических процессов", – подчеркивает специалист.
Экономист также предполагает, что такая ситуация с курсами не продлится долго. "Скорее всего, пройдет полмесяца-месяц, и евро диаметрально поменяется", – подытожил он.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что покупка иностранной валюты как способ сохранить сбережения больше не работает: необходимо искать иные варианты вложения средств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: