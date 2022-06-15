ФРС США подняла базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов

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Федеральная резервная система Соединенных Штатов впервые почти за 30 лет приняла решение о повышении базовой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%. Об этом сообщает RT.

Также ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8 до 1,7%, на 2023 год – с 2,2 до 1,7%. При этом прогноз инфляции на 2022 год был повешен с 4,3 до 5,2%, на 2023 год понижен с 2,7 до 2,6%.

По данным регулятора, в 2022 году процентная ставка может быть повышена до 3%, а в следующем году – до 4%.

ФРС США повышает ставку уже в третий раз подряд, в последний раз увеличив параметр на 0,5 процентного пункта в мае. При этом повышение сразу на 75 базисных пунктов в последний раз было осуществлено осенью 1994 года.