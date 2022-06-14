США готовы ежемесячно направлять Украине по 1,5 млрд долларов – Госдеп

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Власти США готовы направлять 1,5 миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы правительства Украины. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

По его словам, за последние три месяца США выделили на помощь Киеву, в том числе на военную, около 53,6 миллиарда долларов.

"Я могу сказать, что это самая масштабная помощь, которую мы оказывали Европе со времен плана Маршалла", – передает РИА Новости слова Хогана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро. Как отметил Шарль Мишель в Twitter, ЕС принял решение продолжать оказывать содействие Киеву с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.