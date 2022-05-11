Более 100 граждан Чехии получили разрешение вступить в украинскую армию

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Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики поступить на службу в Вооруженные силы Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Милош Земан подписал постановление о своем согласии о вступлении в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии на основании их обращения, поданного в соответствии с законом № 585/2004 о воинской повинности", – написал Овчачек в Twitter.

Он отметил, что свою подпись под документом также должен поставить премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Согласно чешскому законодательству, граждане республики имеют право поступить на военную службу в другом государстве с разрешения президента, который также исполняет функции верховного главнокомандующего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около 7 тысяч иностранных наемников с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

