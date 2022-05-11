Посол ЛНР в РФ призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников

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Иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны по всей строгости закона, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Наемники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся", – сказал он.

3 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против участвующих в боевых действиях на Украине 75 наемников, которые прибыли, в частности, из Канады, Великобритании, Грузии, США, Норвегии и других стран.

Как отметил глава СК Александр Бастрыкин, сейчас на территории России находятся более 2 тысяч украинских военнопленных, которые добровольно сложили оружие. Он добавил, что с ними работают следователи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около 7 тысяч иностранных наемников с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

