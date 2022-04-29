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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не использовала наемников на Украине.

"Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", – сказал министр в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что украинская сторона вербует наемников за границей, что усугубляет ситуацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около 7 тысяч иностранных наемников с начала специальной операции на Украине. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

