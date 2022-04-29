Семья американца, завербованного ЧВК, сообщила о его гибели на Украине – СМИ

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Гражданин США, работавший на частную военную компанию, погиб на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Речь идет о бывшем морском пехотинце Вилли Джозефе Канселе. Его мать рассказала, что 22-летнего сына убили 25 апреля, но его тело еще не нашли. Женщина отметила, что ЧВК, завербовавшая молодого человека, отправила его на помощь украинским войскам в первой половине марта.

По ее словам, группа наемников, вместе с которыми воевал сын, состояла из граждан "самых разных стран".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев привлек около 7 тысяч иностранных наемников с начала специальной операции на Украине. По ее словам, Запад поддерживает националистов не только оружием, но и кадрами.

По данным МИД, боевики приезжают на Украину из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии. Захарова подчеркнула, что власти некоторых стран выступают против таких поставок, однако не могут противодействовать Вашингтону. Она добавила, что Киев вербует наемников с помощью США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.