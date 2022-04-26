Патрушев предрек Украине распад на несколько государств из-за политики Запада и Киева

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Распад Украины на несколько государств может стать итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов", – сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, США внушали жителям Украины исключительность их нации и ненависть ко всему русскому задолго до госпереворота в 2014 году. Однако история демонстрирует, что ненависть не может быть надежным фактором народного единства, отметил Патрушев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу. При этом он заявил, что не знаком с законопроектом о работе госорганов за рубежом. По его словам, такая политика требует беспрецедентных решений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

