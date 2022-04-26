В ГД объяснили, что будет означать признание Украины террористическим государством

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Признание Украины террористическим государством будет не торжественной церемонией, а внутренним выводом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на депутатов Константина Затулина и Алексея Чепу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Затулин выразил мнение, что после соответствующего признания за Россией не последуют другие страны. Однако, как он отметил, это должно получить отражение в политике РФ.

"В том, например, что называется переговорным процессом. Конечно, с террористами ведут переговоры. Ради освобождения заложников как минимум. И нам приходится. Но это совсем не значит, что мы больше, чем Украина в этих переговорах заинтересованы. Поэтому решающим в сегодняшней ситуации является военная операция, а не переговоры", – подчеркнул Затулин.

При этом он считает, что юридического закрепления этого статуса не последует. По его мнению, это вывод, который должны разделять государство и общество.

Депутат Чепа добавил, что Украина имеет реальные перспективы для получения статуса террористического государства. По его словам, в этом случае между народами ничего не поменяется, но изменения произойдут в отношении руководства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости признания Украины террористическим государством. Такое мнение он сделал после обнародования информации о готовящемся покушении на российских журналистов. По его словам, Киев сначала развязал войну против своего народа, а потом перешел к терактам против мирных граждан других стран.

