RT запустил видеопроект о спецоперации на Украине на 17 языках

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RT запустил видеопроект под названием "Ролики на разных языках". В рамках него журналисты будут публиковать материалы о военной специальной операции на Украине.

"Проект позволит жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран, где доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, узнать о реальной ситуации на Украине", – сообщается на сайте RT.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей России не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

