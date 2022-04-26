Володин назвал Украину террористическим государством

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Готовящееся покушение на российских журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сначала Киев развязал войну против своего народа, а потом перешел к терактам против мирных граждан других стран. Володин подчеркнул, что к этому и приводит неонацистская идеология.

"Необходимо признать: Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", – написал спикер Госдумы.

Ранее ФСБ сообщила, что члены запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power готовили покушение на Соловьева. При этом заказчиком преступления называли СБУ. По данным ФСБ, после покушения подозреваемые планировали скрыться за рубежом.

В Следственном комитете рассказали, что шестеро задержанных хотели подорвать автомобиль телеведущего. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Позже один из задержанных рассказал, что с января по март 2022 года группа обсуждала поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, военкоматов и убийства журналистов Киселева, Симоньян, Скабеевой и Попова.

