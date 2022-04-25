Готовившие нападение на телеведущего Соловьева вели за ним слежку – Бортников

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Участники запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power вели слежку за телеведущим Владимиром Соловьевым при подготовке к нападению на него. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире телеканала "Россия 1".

"Определены этой группой места притяжения, посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", – заявил он.

По словам директора ФСБ, подготовку террористического акта вели шесть москвичей, их кураторами выступали представители СБУ. В настоящий момент все они задержаны. У участников группировки изъяли огнестрельное оружие, патроны, гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. По уточненной информации, под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно предварительной информации, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева.

