СК РФ возбудил дела против 75 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против участвующих в боевых действиях на Украине 75 наемников. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью RT.

Как следует из данных следствия, наемники прибыли, в частности, из Канады, Великобритании, Грузии, США, Норвегии и других стран.

Кроме того, по словам Бастрыкина, сейчас на территории России находятся более 2 тысяч украинских военнопленных, которые добровольно сложили оружие. Он добавил, что с ними работают следователи.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ территории Брянской области. По информации СК, 29 апреля ВСУ произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 миллиметра по сотрудникам Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе.

В результате разрывов артиллерийских мин были повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения. В настоящее время СК РФ устанавливает все обстоятельства преступлений и личности украинских военных, причастных к их совершению.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. Он отметил, что касается "Азова", то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине.

Он пояснил, что на протяжении многих лет цель была в том, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины. И таким образом в каждом подразделении люди из "Азова" играли бы главную роль.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

