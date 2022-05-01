СК РФ возбудил дело по фактам обстрелов ВСУ территории Брянской области

01 мая, 20:31
Фото: телеграм-канал "Mash"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ территории Брянской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В Главном следственном управлении СК России в связи с обстрелом российских пограничников украинскими силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317, частью 1 статьи 346 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; умышленное уничтожение или повреждение военного имущества)", – отмечается в сообщении.
По информации СК, 29 апреля ВСУ произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 миллиметра по сотрудникам Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе.
В результате разрывов артиллерийских мин были повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.
Также следователями было возбуждено уголовное дело по факту обстрела ВСУ 30 апреля участка местности около нефтеналивной станции ОАО "Русснефть" в селе Жеча Стародубского района Брянской области. В результате ЧП повреждения получили здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки.
"Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время СК РФ устанавливает все обстоятельства преступлений и личности украинских военных, причастных к их совершению.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил почти 800 уголовных дел о преступлениях киевского режима. Общая сумма заявленных исков составляет около 5 миллиардов рублей. Уточняется, что только в ночь на 29 апреля украинские войска трижды обстреляли жилые районы Донецка из артиллерии.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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