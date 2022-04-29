СК РФ зафиксировал последствия обстрела украинскими военнослужащими города Стаханова.

The New York Times: В ЕС уже на следующей неделе могут одобрить поэтапный запрет на нефть РФ.

Пентагон: США не собираются проводить обучение военных на территории Украины.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.