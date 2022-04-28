В МО РФ рассказали об уничтожении украинской пусковой установки "Точка-У"

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пусковую установку украинского комплекса "Точка-У". Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три ракеты ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой Народной Республики, Наугольное Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.

Утром 28 апреля Игорь Конашенков сообщал, что системы ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона. Удар был нанесен по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

