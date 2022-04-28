Киев фабрикует провокационные материалы о гибели мирных жителей в ДНР – МО РФ

Фото: depositphotos/billperry

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев выставляет российские войска виновными в гибели гражданских в городе Лимане в ДНР.

"Киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы о якобы гибели мирного населения в результате неизбирательных артиллерийских ударов российской армии", – заявил он.

По словам Мизинцева, Вооруженные силы Украины самостоятельно обстреливают жилые кварталы Лимана, в то время как журналисты украинских и западных информационных агентств проводят видеосъемку разрушенных объектов.

Глава Национального центра управления обороной РФ объяснил, что отснятый материал предназначен для репортажей-фейков о злодеяниях российских военных.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пусковую установку украинского комплекса "Точка-У", а также сбили три ракеты. Кроме того, над рядом населенных пунктов были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.

