В "Лаборатории Касперского" заявили о продаже доступа к Spotify и Netflix в даркнете

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Объявления о продаже доступа к Netflix Premium, Spotify Premium, PornHub и другим сервисам обнаружены в даркнете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

Стоимость учетных записей начинается от 20 рублей, при этом на цену влияет длительность подписки и сам продавец.

Кроме того, предлагается оформить подписку на VPN различных брендов и воспользоваться услугой по продлению срока действия аккаунтов.

При этом продавцы привлекают потенциальных покупателей предложениями по быстрой замене учетных данных, автоматической выдаче товаров после оплаты, круглосуточной техподдержке.

В "Лаборатории Касперского" не исключили, что такие предложения являются попыткой выманить у людей деньги.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков.

Сервис назвал инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине причинами снижения числа подписчиков.

До этого в компании прогнозировали прирост пользователей сервиса на 2,5 миллиона. Весной сервис ожидает сокращения числа подписчиков еще на два миллиона. Кроме того, Netflix потерял порядка 40% своей рыночной стоимости, стоимость акций сервиса на Нью-Йоркской бирже снизилась на 26%.

Уточняется, что сервис пересмотрит планы подписок и создаст более дешевый тариф, включающий рекламу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В марте Netflix приостановил работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.