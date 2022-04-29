Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 2 558 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 1,5% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 39 регионах РФ, выросло – в 41.

Число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 7 710, до 18 174 991. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

За последние 24 часа болезнь переборол 11 041 человек. Всего число вылечившихся в стране возросло до 17 528 963. Умер за сутки еще 161 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России составило 375 727.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.

При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

