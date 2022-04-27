В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с COVID-19 в России

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В настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России относительно стабильная, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости", – приводит ее слова РИА Новости.

В то же время эксперт не исключила, что в течение всего теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно, если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

Также инфекция может активизироваться осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, добавила Пшеничная. Она отметила, что к этому времени нужно своевременно пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 способен сохраняться в тканях и органах человека до нескольких месяцев. По его словам, вирус сохраняется в изначально пораженных тканях, а также проникает в клетки сосудов и легких.

