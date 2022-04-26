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Иммунолог призвал россиян не пропускать ревакцинацию от COVID-19

Никуда не исчез? Нужно ли сейчас ревакцинироваться от COVID-19
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам не пропускать ревакцинацию от COVID-19.

По словам специалиста, хотя сейчас и наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в России, не исключено, что в дальнейшем опять возникнет рост. Поэтому, чтобы обезопасить себя, эксперт советует сделать прививку.

"Я считаю, что увеличивать риски заражения коронавирусной инфекцией вообще не стоит. Поэтому, конечно, нужно ревакцинироваться. Инфекция не ушла вопреки расхожему мнению", – подчеркнул Крючков.

Иммунолог рекомендует проходить ревакцинацию через 5–6 месяцев после предыдущей прививки от COVID-19 или через полгода после болезни.

Для большинства людей подходит "Спутник Лайт" – это однократная инъекция. Для отдельных людей, например с тяжелыми хроническими заболеваниями, глубоко пожилых, лучше "Спутник V", потому что "Лайт" все-таки будет формировать менее мощный иммунный ответ.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Эксперт не исключает, что летом возможен небольшой рост заболеваемости. Однако осенью ситуация будет сложнее, предполагает Крючков. "Скорее где-то во второй половине сентября мы пойдем вверх. Поэтому сейчас хорошее время для того, чтобы ревакцинироваться", – заключил иммунолог.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, что вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае может продлить пандемию коронавируса в мире. В том числе на фоне этого возможна и новая волна заражений в РФ, считает эксперт. Он пояснил, что речь идет о мутациях на основе "Омикрона", продолжающих эволюцию.

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