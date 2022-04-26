В Роспотребнадзоре не исключили новой активизации COVID-19 осенью

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В России осенью, когда начнется сезон респираторных вирусов, COVID-19 может вновь активизироваться, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию – как от гриппа, так и от COVID-19", – рассказал Горелов "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что в теплое время года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом. В целом, по словам эксперта, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в России в настоящее время относительно стабильная.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева сообщила, что исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.