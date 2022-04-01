Врач рассказала, что исключение глютена из рациона поможет быстрее вылечиться от COVID-19

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Исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Важно убрать все продукты, которые содержат глютен в составе. Глютен – это изначально уже провоспалительный фактор, он будет поддерживать воспаление, пролонгировать саму инфекцию в организме и циркуляцию вирусов", – сказала диетолог.

По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.

"Как только мы попадаем в зону риска, мы должны сразу убрать продукты из красного списка, потому что они будут снижать активность иммунной системы, не позволят организму самому бороться инфекцией и только поддержат проблему", – отметила Королева.

Она пояснила, что наиболее часто встречается непереносимость продуктов из коровьего молока, поэтому в период пандемии лучше ограничить употребление молочных и кисломолочных продуктов, сливочного масла, а также различных лакомств и рафинированных продуктов.

"Пусть еда будет исключительно натуральной, свежеприготовленной", – добавила Королева.

Ранее россиянам на время пандемии порекомендовали отказаться от употребления жареного мяса, холодных напитков, а также богатых сахаром продуктов. Вместе с тем следует обратить внимание на пищу, богатую витамином D. Речь идет о таких продуктах, как морская рыба, печень трески, яйца и молоко.

