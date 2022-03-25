Врач перечислила основные симптомы туберкулеза

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Эксперт лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер рассказала, почему после выявления коронавируса нужно провериться на наличие туберкулеза. Об этом она рассказала газете "Известия".

Врач пояснила, что туберкулез может протекать в скрытой форме, такие носители не заразны. В свою очередь, если иммунитет снижается, латентная форма заболевания может перейти в заразную.

К общим симптомам туберкулеза специалист отнесла кашель с мокротой, слабость, высокую температуру, необъяснимую потерю веса, боль в груди, повышенное потоотделение в ночное время.

Гизингер подчеркнула, что нужно проходить профилактический скрининг для выявления латентной инфекции. В диагностике применяют два метода – тесты на коже человека и в лабораториях. В первом случае проходит проверка реакции на коже после нанесения или введения туберкулезного аллергена. Второй способ более эффективный для выявления латентного инфицирования туберкулезом.

Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов питания.

По ее словам, заболеть могут порядка 50 видов животных и около 60 пород птиц. Но продукты животноводства, которые продаются на рынках и в магазинах, проходят санитарный контроль, в том числе проверку на туберкулез.

