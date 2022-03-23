Москва 24: специалисты расскажут о диагностике и лечении легочных заболеваний в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

24 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента здравоохранения "Московская фтизиатрия: единство науки и практики".

Перед журналистами выступят:



доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный фтизиатр департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская;

доктор медицинских наук, заместитель главного внештатного фтизиатра (детская сеть), заведующая детским клинико-диагностическим центром ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ" Татьяна Севостьянова;

заведующая филиалом по ЦАО и ЗАО Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Надежда Мусаткина.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.