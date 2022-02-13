Диетолог назвал запрещенные во время пандемии продукты

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург призвал во время пандемии отказаться от употребления богатых сахаром продуктов, жареного мяса и холодных напитков, в том числе молочных и кисломолочных. Об этом сообщает URA.RU.
При этом Гинзбург рекомендовал больше употреблять морской рыбы, печени трески, яиц и молока. Он пояснил, что содержащийся в этих продуктах витамин D в комплексе с препаратами с фитонцидами стимулирует местный иммунитет и сопротивляемость ткани.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев добавил, что продукты с витамином D создают защиту для организма от коронавируса и помогают похудеть в долгосрочной перспективе.
Ранее диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка предостерегла от употребления фастфуда в период восстановления после перенесенного коронавируса. Эксперт объяснила, что продукты быстрого питания способствуют осложнению воспалительных процессов в организме.
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