Диетолог заявила об опасности фастфуда в период восстановления после COVID-19

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Диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка предостерегла от употребления фастфуда в период восстановления после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Мослента".
Эксперт объяснила, что продукты быстрого питания способствуют осложнению воспалительных процессов в организме. Следует также отказаться от углеводов в виде конфет и выпечки, а также от любых полуфабрикатов.
В период заболевания, по словам Бобейки, следует придерживаться диеты.
"В первую очередь нужен белок – строительный материл, так как все клетки состоят из белковых молекул. Очень хорошо подойдут коллагеновые бульоны, сваренные из костей, в случае если у человека нет высокого холестерина", – добавила диетолог.
Для восстановления организма подойдут субпродукты, телятина, ягнятина и крольчатина, богатые легким животным белком. Также уместно включение в рацион квашеных продуктов.
Не следует отказываться и от свежих сезонных овощей. Дополнительно уместны продукты, способствующие восстановлению легких, – топленое сало, сливочное масло и фермерские яйца.
Во время диеты переболевшим коронавирусом необходимо потреблять порядка 30–40 миллилитров на килограмм веса. Для улучшения сна рекомендуется принимать мелатонин, он также поддержит иммунную систему.
Ученые из Италии ранее рассказали, как сформировать рацион для поддержки организма в период распространения коронавирусной инфекции. Средиземноморская диета богата противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами.
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