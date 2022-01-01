Гинцбург заявил, что недавно привитым от коронавируса стоит есть больше белковой пищи

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Россиянам, вакцинированным от коронавируса незадолго до праздников, стоит сделать в период праздничных застолий упор на белковую пищу. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков – хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител", – подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что рацион, включающий в себя достаточное количество белка, в целом оказывает положительное влияние на организм человека. Он способствует улучшению настроения и общего тонуса.

Ранее Гинцбург заявлял, что недавно получившие прививку от коронавируса граждане могут выпить один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь. Он выразил мнение, что небольшая доза алкоголя не окажет влияния на выработку антител к коронавирусу. Однако злоупотребление такими напитками негативно скажется на работе иммунных клеток.