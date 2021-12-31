Гинцбург разрешил недавно вакцинированным выпить бокал шампанского в Новый год

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что недавно получившие прививку от коронавируса граждане могут выпить один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя", – сказал ученый.

Он выразил мнение, что небольшая доза алкоголя не окажет влияния на выработку антител к коронавирусу. При этом Гинцбург напомнил, что злоупотребление подобными напитками пагубно влияет на организм, ослабляя работу иммунных клеток и сужая сосуды.

"У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов", – сообщил специалист.

Гинцбург добавил, что злоупотребление алкоголем повышает подверженность заражению коронавирусом.

Ранее Гинцбург заявил, что исследования штамма коронавируса "Омикрон" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции.

По его словам, распространение "Омикрона" может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.