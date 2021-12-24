Врач назвал последнюю волну коронавируса в России одной из самых напряженных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Последняя волна коронавируса в России – одна из самых напряженных, считает главврач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.
Он отметил, что пациенты более тяжело поддавались терапии из-за "Дельта"-штамма.
"Штамм "Дельта" оказался крайне тяжелым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением легких в кратчайшие сроки. Как следствие, увеличение числа летальных исходов", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Распространение инфекции и количество заражений удалось снизить благодаря введению нерабочих дней и проведению экспресс-тестирования, считает Вечерко.
"Я уже не раз говорил, что вакцинация – это на сегодня цивилизованный и эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Вакцина по сути спасла человечество от многих болезней, именно массовая вакцинация избавила мир от оспы", – добавил он.
Новые волны коронавируса вызваны способностью вируса к мутации. Об этом в ходе большой пресс-конференции 23 декабря рассказал Владимир Путин. По словам президента, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения.
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