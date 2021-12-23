Путин объяснил, чем вызваны новые волны COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, чем вызваны новые волны коронавируса. По словам главы государства, это происходит из-за способности вируса к мутации.

"Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения. Почему я и говорю о необходимости взаимного признания и распространения вакцин. Иначе нам глобально не справиться с этой проблемой", – пояснил президент.

Ранее Путин сообщил о сокращении продолжительности жизни в России до 70,1 года из-за пандемии коронавируса.

Также президент назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По словам российского лидера, этот показатель в стране достиг 59,4%.

