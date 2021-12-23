Гинцбург заявил, что штамм "Омикрон" не является опаснее "Дельты"

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Исследования штамма коронавируса "Омикрон" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "Омикрон" более опасен, более вирулентный <...> не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Гинцбурга, распространение "Омикрона" может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.
Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса обладает в три раза большей скоростью распространения, чем штамм "Дельта".
Максютов добавил, что разработчики вакцин и препаратов от коронавируса на основе моноклональных антител отмечают снижение уровня защиты при "Омикроне".
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