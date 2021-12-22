В "Векторе" заявили, что "Омикрон" может распространяться почти втрое быстрее "Дельты"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса обладает более высокой скоростью распространения в сравнении со штаммом "Дельта". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Практически в три раза он может быстрее распространяться к "Дельта"-варианту. Но это предварительные оценки", – заявил специалист.
Максютов добавил, что разработчики вакцин и препаратов от коронавируса на основе моноклональных антител отмечают снижение уровня защиты при "Омикроне". Аналогичного процесса можно ожидать в организме тех, кто переболел ранее другими вариантами COVID-19.
Директор центра "Вектор" предостерег от преждевременного указания на менее тяжелое течение заболевания при "Омикрон"-штамме коронавируса. Он также отметил, что число госпитализаций при циркуляции нового штамма может вырасти.
Отдельно эксперт затронул тему искусственного происхождения нового варианта вируса. Он отметил, что технически такое возможно, но выразил надежду на то, что подобные работы нигде не проводятся.
В России за последние сутки подтвердили 25 264 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая COVID-19.
Иммунолог рассказал об особенностях штамма "Омикрон"
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