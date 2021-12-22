Врачи предупредили о похожем на сепсис последствии COVID-19 у детей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Великобритании назвали возможным похожее на сепсис осложнение после коронавируса у детей, сообщает издание Express.
Медики установили, что с таким последствием сталкивается всего половина переболевших COVID-19, причем у большинства не наблюдается симптомов. Если же они проявляются, то начинается мультисистемное воспаление.
Чаще всего оно проявляется в виде повышенной температуры тела, кашля и изменения или потери вкуса и обоняния. Кроме того, высока вероятность развития слабости, болей и спазмов в животе, рвоты и диареи, а также опухания конечностей.
Те, кто пережил мультисистемное воспаление, спустя полгода могут испытать органоспецифические повреждения. Их также могут сопровождать затруднения при физической активности, предупредила специалист.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что коронавирусом в стране на данный момент болеют более 40 тысяч детей. Всего с момента начала пандемии переболели 1,5 миллиона детей.
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