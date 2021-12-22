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Общество

15:17

Оперштаб сообщил о высокой заболеваемости "Омикроном" среди молодых пациентов

медицина общество

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Высокая зболеваемость "Омикрон"-штаммом коронавируса отмечается среди молодых пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб.

"Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)", – говорится в сообщении.

Также в Оперштабе сообщили, что тяжелее всего штамм "Омикрон" переносят непривитые граждане, которые входят в группу риска.

"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах", – отметили в Оперативном штабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 41 случай инфицирования штаммом "Омикрон". В настоящее время все пациенты находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

В числе симптомов, свойственных новому варианту коронавируса, она выделила подъем температуры выше 38,5 градуса, слабость, легкий кашель, гипермнезию и першение в горле.

Антитела к "Омикрону" нашли у ревакцинированных "Спутником V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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