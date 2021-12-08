Генконсульство РФ сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР

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С 8 декабря авиакомпании Ethiopian Airlines и Lufthansa возобновляют регулярное авиасообщение с ЮАР. С их помощью россияне смогут с пересадками вернуться на родину, сообщило Генконсульство РФ в Кейптауне в своем телеграм-канале.

"При необходимости возвращения из Кейптауна (ЮАР) в Россию наиболее удобным представляется приобретение билетов на Ethiopian Airlines или Lufthansa", – говорится в публикации.

В диппредставительстве уточнили, что с 8 декабря, за исключением 13 декабря, Ethiopian Airlines осуществляют регулярные рейсы из Кейптауна, с этой же даты самолеты Lufthansa летают из ЮАР ежедневно.

В конце ноября британские ученые сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который позже получил название "Омикрон". Первые случаи инфицирования им были зафиксированы Южно-Африканской Республикой.

5 декабря у 9 россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. Спустя два дня глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому прибывающие из ряда стран Южной Африки россияне будут сдавать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневную изоляцию.

