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В мире

11:50

Власти ЮАР запретили заболевшим "Омикрон"-штаммом коронавируса покидать страну

безопасность за рубежом

Фото: AP Photo/Shiraaz Mohamed

Власти Южной Африки запретили заболевшим "Омикрон"-штаммом коронавируса покидать страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство ЮАР в России.

При этом власти республики выразили озабоченность ограничениями авиасообщений с некоторыми странами и призвали к сотрудничеству и обмену опытом по борьбе с коронавирусом.

"Нашу непосредственную озабоченность вызывает ущерб, который эти ограничения наносят семьям, индустрии путешествий и туризма, а также бизнесу. ЮАР уже начала переговоры со странами, которые ввели запреты на поездки, с целью убедить их пересмотреть свое решение", – говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19. О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

У двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен "Омикрон"-штамм коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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