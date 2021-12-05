У 9 россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на COVID-19

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У 9 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что на борту рейса, прибывшего в аэропорт Домодедово из Эфиопии, находились 58 пассажиров из ЮАР. Работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России.

В аэропорту для граждан организовали экспресс-тестирование, после чего всех туристов направили в обсерватор в Подмосковье. ПЦР-тесты на коронавирус им делают ежедневно.

В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. Из-за этого несколько сотен российских туристов не могли попасть домой.

При участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы.