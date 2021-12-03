У двух прилетевших из ЮАР в РФ пассажиров выявили коронавирус

Фото: телеграм канал "Агентство "Москва"
У двух пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики в РФ, выявили коронавирус, при этом штамм пока не определен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы. Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях", – говорится в сообщении.
В настоящее время всех пассажиров, вернувшихся рейсом из ЮАР, отправили на 14-дневную изоляцию.
Ранее стало известно, что в Москву вернулись первые туристы, "застрявшие" в ЮАР после отмены авиасообщения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".
Паспортный контроль пассажиры проходили на борту. При этом те туристы, которые вернулись самостоятельно через Эфиопию, сдали только ПЦР-тест. По их словам, на карантин они не уходили.
У двух прилетевших из ЮАР пассажиров выявлен коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: