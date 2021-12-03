У двух прилетевших из ЮАР в РФ пассажиров выявили коронавирус

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У двух пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики в РФ, выявили коронавирус, при этом штамм пока не определен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы. Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях", – говорится в сообщении.

В настоящее время всех пассажиров, вернувшихся рейсом из ЮАР, отправили на 14-дневную изоляцию.

Ранее стало известно, что в Москву вернулись первые туристы, "застрявшие" в ЮАР после отмены авиасообщения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Паспортный контроль пассажиры проходили на борту. При этом те туристы, которые вернулись самостоятельно через Эфиопию, сдали только ПЦР-тест. По их словам, на карантин они не уходили.

