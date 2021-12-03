Ученые заявили, что "Омикрон" повышает риск повторного заражения COVID-19

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Штамм коронавируса "Омикрон" повышает риск повторного заражения COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Южноафриканский центр эпидемиологического моделирования и анализа и Национальный институт инфекционных заболеваний.

По словам ученых, новый штамм способен избегать иммунитета, который вырабатывается после перенесенного COVID-19.

Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг заявила, что в настоящее время в ЮАР замечен всплеск повторных заболеваний у жителей, переболевших новым штаммом.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.