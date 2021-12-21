В России выявлен 41 случай заражения "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России выявили 41 случай заражения штаммом "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Все больные находятся в стационаре. На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеет иммунитет", – уточнила Попова.
По ее словам, медики работают еще с 300 людьми, которые контактировали с зараженными "Омикроном". Данные лица находятся на изоляции под медицинским наблюдением, среди них выявлены четыре человека с положительным тестом на коронавирус.
Среди ранних симптомов "Омикрона" Попова выделила подъем температуры выше 38,5 градуса, слабость, слабый кашель, гипермнезию и першение в горле.
Ранее врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии. В то же время он опроверг утверждение, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.
По его словам, в странах с широким распространением "Омикрона" наблюдается значительное падение эффективности антител вакцинированных и переболевших. Но при этом там существуют особые условия распространения вируса.
Научный центр "Вектор" опубликовал фото частиц нового штамма "Омикрон"
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