Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития "Омикрона" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готова к любому сценарию распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", – заявил Мишустин.

Он также потребовал не снижать частоту тестирования на коронавирус в регионах страны.

Ранее в Минздраве сообщили, что в РФ около 30 человек заражены "Омикрон"-штаммом коронавируса. Замглавы министерства РФ Виктор Фисенко подчеркнул, что тяжелых случаев течения болезни в стране нет.

До этого врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии. В то же время он опроверг утверждение, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.

По его словам, в странах с широким распространением "Омикрона" наблюдается значительное падение эффективности антител вакцинированных и переболевших. Но при этом там существуют особые условия распространения вируса.

