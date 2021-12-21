В России 30 человек заражены "Омикрон"-штаммом коронавируса – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков



В России около 30 человек заражены "Омикрон"-штаммом коронавируса, заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко РИА Новости.

По его словам, тяжелых случаев течения болезни в стране нет.

Ранее врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии. В то же время он опроверг утверждение, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.

По его словам, в странах с широким распространением "Омикрона" наблюдается значительное падение эффективности антител вакцинированных и переболевших. Но при этом там существуют особые условия распространения вируса.

