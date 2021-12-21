В США умер первый зараженный штаммом "Омикрон" – СМИ

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Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com
В Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный исход от заражения штаммом "Омикрон". Об этом во вторник, 21 декабря, со ссылкой на органы здравоохранения штата Техас сообщает телеканал ABC.
Уточняется, что умершему было около 50 лет. По данным медиков, у мужчины были проблемы со здоровьем, кроме того, он не был вакцинирован от коронавируса.
За неделю "Омикрон"-штамм коронавируса стал преобладающим в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). С 12 по 18 декабря на этот штамм пришлось 73,2% случаев заражения, с 4 по 11 декабря "Омикрон" был выявлен только у 12,6% заболевших коронавирусом.
"Омикрон" является самым заразным штаммом. Об этом ранее рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, число случаев заражения новым вариантом удваивается каждые три дня. Он допустил, что американские больницы могут оказаться переполнены из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и гриппом.
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