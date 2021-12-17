Главный инфекционист США назвал "Омикрон" самым заразным штаммом коронавируса

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Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" является самым заразным штаммом. Об этом передает ТАСС.
По словам Фаучи, число случаев заражения новым вариантом удваивается каждые три дня. Специалист считает, что "Омикрон" вскоре станет доминирующим штаммом в США. При этом в данный момент порядка 95% случаев коронавируса приходится на "Дельта"-штамм.
"Мы находимся в середине повторного всплеска "Дельта"-штамма", – объяснил эксперт.
По имеющимся данным, число случаев штамма "Дельта" вновь начало увеличиваться в последние несколько недель.
"Показатель увеличился до 115 тысяч случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов", – привел данные Фаучи.
Инфекционист предположил, что "Омикрон"-штамм станет доминирующим в стране в ближайшие несколько недель.
"Нас ждет сложная ситуация, особенно это касается тех, кто не вакцинировался, они очень уязвимы", – отметил Фаучи.
Он допустил, что американские больницы могут оказаться переполнены из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и гриппом.
Ранее Фаучи заявил, что штамм "Омикрон" способен сопротивляться действию вакцин. Специалист также посчитал, что мутация способна легче передаваться.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
"Омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня – ВОЗ
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