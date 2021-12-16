Попова заявила об отсутствии последовательного распространения "Омикрона" внутри РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последовательного распространения штамма коронавируса "Омикрон" в России пока нет, однако это возможно и вполне реально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости.

По ее словам, первый случай "Омикрона" в Ростове-на-Дону выявили у человека, который приехал не из ЮАР. Сейчас врачи обследуют людей, с которыми он контактировал.

"Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, – это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может", – заявила Попова.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

